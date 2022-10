Kanton St. Gallen: Regierungspräsident Fässler muss nach Unfall auf Intensivstation 

Der St. Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in seinem Zuhause schwer verletzt.

Der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes Fredy Fässler ist am vergangenen Donnerstag zu Hause verunfallt und hat sich schwer verletzt. Dies teilte der Kanton St. Gallen am Montag mit. Der 63-Jährige musste nach dem Unfall mit einer Kopfverletzung auf die Intensivstation gebracht werden.

Fässler werde für mindestens drei Wochen ausfallen. Während seiner Abwesenheit übernimmt Regierungsrat und Vorsteher des Finanzdepartementes Marc Mächler die Stellvertretung, teilt der Kanton weiter mit. Fässler sitzt seit zehn Jahren für die SP in der Regierung. Im April wurde er zum Regierungspräsidenten gewählt. Vor seiner Wahl in die Regierung gehörte der Rechtsanwalt und Mediator von 1992 bis 2012 dem Kantonsrat an.