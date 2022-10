St. Gallen: Regierungspräsident Fredy Fässler fällt wegen schweren Schädel-Hirn-Trauma länger aus als erwartet

Der Übertritt in die Rehabilitation verzögert sich.

Der St. Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat sich am 6. Oktober bei einem Unfall in seinem Zuhause schwer verletzt.

Am 6. Oktober 2022 ist Regierungspräsident Fredy Fässler zu Hause gestürzt. Beim Aufstehen verlor er unvorbereitet und ohne äusseren Anlass das Bewusstsein und fiel aus dem Stand auf den Hinterkopf. Dies führte zu einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Der Grund für den Verlust des Bewusstseins konnte noch nicht eruiert werden. Fredy Fässler verbrachte die ersten Tage auf der Intensivstation und konnte danach auf die ordentliche Station verlegt werden.

Wie der Kanton St. Gallen am Mittwoch bekannt gab, befindet sich Regierungspräsident Fässler nach dem Sturz auf den Kopf weiterhin in Spitalpflege. Der Übertritt in die Rehabilitation verzögert sich. Aufgrund der aktuellen medizinischen Beurteilung muss davon ausgegangen werden, dass der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements für längere Zeit ausfällt.