Wie geht es Freddy Fässler?

Der St. Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat sich am 6. Oktober bei einem Unfall in seinem Zuhause schwer verletzt und musste auf der Intensivstation gepflegt werden.

«Ab Samstag ist Regierungspräsident Fredy Fässler wieder zu Hause», teilt der Kanton St. Gallen am Freitagnachmittag in einem Communiqué mit. Er kann die Rehabilitation verlassen und befindet sich anschliessend in intensiver ambulanter Behandlung. «Die Arbeitsfähigkeit von Fredy Fässler hängt vom weiteren Verlauf seiner Genesung ab», heisst es in der Medienmitteilung.