Am Dienstag wurde bekannt, dass die bisherige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann auf den zweiten Wahlgang verzichtet. Derweil steigt die BastA!-Politikerin Heidi Mück ins Rennen um einen Platz im Regierungsrat.

Politologe nach Ackermann-Rücktritt : «SP und Grüne sind in einer lose-lose Situation»

1 / 8 Bei den Gesamterneuerungswahlen musste die bisherige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) eine Klatsche hinnehmen. Keystone Sie landete im ersten Wahlgang für den siebenköpfigen Regierungsrat abgeschlagen auf dem neunten Platz. Kanton Basel-Stadt/Andi Cortellini und Ursula Sprecher Wie die Grünen am Dienstag mitteilten, verzichtet Ackermann auf den zweiten Wahlgang. «Mir fehlt unter den gegebenen Umständen die Kraft, in einen zweiten Wahlgang zu gehen», heisst es. Kanton Basel-Stadt/Bettina Matthiessen

Darum gehts Die Grünen verzeichneten an den Basler Wahlen vom vergangenen Sonntag Sitzgewinne.

Die Grüne Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hingegen erlitt im Rennen um einen Sitz im Regierungsrat ein Debakel.

Zum zweiten Wahlgang tritt sie daher nicht mehr an.

Derweil startet BastA!-Politikerin Heidi Mück ins Rennen.

Am Sonntag fanden in Basel die Gesamterneuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt statt. Eine regelrechte Klatsche musste die bisherige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) hinnehmen – obwohl ihre Fraktion bei den Parlamentswahlen mit einem Plus von vier Sitzen zu den grossen Gewinnerinnen gehörte. Ackermann landete im ersten Wahlgang für den siebenköpfigen Regierungsrat abgeschlagen auf dem neunten Platz.

Wie die Grünen am Dienstag mitteilten, verzichtet Ackermann auf den zweiten Wahlgang. In der entsprechenden Medienmitteilung lässt sie sich zitieren, sie habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden. «Mir fehlt unter den gegebenen Umständen die Kraft, in einen zweiten Wahlgang zu gehen», heisst es weiter.

«Kein Misstrauensvotum für Rot-Grün an sich»

Ackermann nahm am Dienstag auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung. Grünen-Parteipräsident Harald Friedl betont aber, dass es Ackermanns persönlicher Entscheid war. «Wir standen immer hinter ihr und wären bereit gewesen, sie weiterhin zu unterstützen», so Friedl.

Die Grünen Basel-Stadt müssten nun diesen Entscheid akzeptieren und herausfinden, ob sie eine Ersatzkandidatur aufstellen könnten. «Wir haben am Dienstag Abend unsere Mitgliederversammlung, wo wir die verschiedenen Varianten diskutieren», sagt Friedl.

Die Bündnispartnerin SP Basel-Stadt bedauert den Entscheid Ackermanns, wie Parteipräsident Pascal Pfister auf Anfrage sagt. Aber: «Ackermanns Ergebnis ist nicht als Misstrauensvotum für Rot-Grün an sich zu betrachten. Wir sind bei den Wahlen relativ gut angekommen.» Laut Pfister besteht jetzt die Möglichkeit für eine neue Kandidatur, die in der Bevölkerung besser ankommt.

Eine lose-lose Situation

Laut Politexperte Claude Longchamp sind die Grünen und die Sozialdemokraten jetzt in einer unkomfortablen Lage: «Es ist eigentlich eine lose-lose Situation», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten. «Riskant ist beides: Mit Ackermann oder mit einer neuen Kandidatur in den zweiten Wahlgang.» Denn die Bürgerlichen haben gute Kandidaten. Nach seiner Einschätzung haben diesen Rückzug wohl weder die Grünen noch die SP gewollt. Unsicher ist er bei der Linkspartei BastA!, wie er sagt.

Was Ackermanns Beweggründe angeht, habe ihr wahrscheinlich tatsächlich die Kraft gefehlt. «Der Abstand zur Newcomerin Stephanie Eymann ist eklatant. Das aufzuholen wäre ein enormer Kraftakt gewesen», sagt Longchamp. «Aber auch im linken Lager gibt es Konkurrenz», so Longchamp. Und da komme wohl der Basler Partei BastA! mit ihren möglichen Kandidatinnen eine gewichtige Rolle zu.

Nomination von BastA!-Politikerin