8-Jähriger im Visier der Polizei

Regierungsrätin entschuldigt sich bei Bub wegen Spielgeld-Ermittlung

Der Fall eines achtjährigen Buben, der ins Visier der Polizei geriet, weil er mit Spielgeld in eine Volg-Filiale ging, machte international Schlagzeilen. Jetzt kommt das «mea culpa» der Baselbieter Sicherheitsdirektorin.

An der Sissacher Fasnacht haben er und sein zehnjähriger Bruder aus die von einer Fasnachtsclique ausgeworfenen falschen Euroscheine eingesammelt. Im Volg in Diegten BL fragte der Achtjährige: «Cha me mit däm öppis chaufe?»

Wie ein Verbrecher wurde der Bube von der Polizei erkennungsdienstlich fotografiert, um abzugleichen, ob er wahre Täter ist, der auf der Überwachungskamera der Volg-Filiale Diegten zu sehen ist. Bis 2032 würde «Märkli», so nannte ihn die «Basler Zeitung» , die den Fall vor einer Woche publik machte, bei der Polizei aktenkundig sein. Das Vergehen des Achtjährigen: Er ging mit Spielgeld in den Volg in Diegten und fragte, in dubio pro reo nur scherzhalber, ob er damit etwas kaufen könne.

Die Ladenangestellte reagierte nach Protokoll und informierte die Polizei über den Kleinstkriminellen, der Falschgeld in Umlauf bringen wollte und diese führte die Ermittlungen dann pflichtbewusst und nach Vorschrift zu Ende. Der Fall wurde publik, nachdem sich die schockierten Eltern an die Medien wandten. Inzwischen haben Medien quer durch Europa bis hin zum angesehenen «Guardian» oder der «Frankfurter Allgemeinen» über den Fall «Märkli» berichtet.

Justizdirektorin gesteht Fehler ein

Nachdem sich bereits Volg bei der Familie entschuldigt hatte, rudert nun auch die Justiz zurück und gesteht ein, dass die Polizei in ihrem Ermittlungseifer offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen ist. Am Freitag hat die zuständige Baselbieter Justizdirektorin Kathrin Schweizer (SP) sich telefonisch bei der der Familie des Jungen entschuldigt, wie die Sicherheitsdirektion bekannt gab. Ein Brief an die Familie sei ausserdem per Post unterwegs.