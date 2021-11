Fasnacht in Luzern – «Rüüdig gute Idee» sagt Regierungsrat zum neuen Fahnen-Umzug

Im Februar 2021 gab es in Luzern lange Gesichter, weil die «rüüdig verreckti» Fasnacht wegen der Corona-Pandemie ausfiel. Lediglich der traditionelle Guuggerbaum konnte gestellt werden. Über 600 Kinder hatten diesen dekoriert. Beflügelt vom Erfolg dieses Guuggerbaums plant «Die Vereinigte» nun in diesem Jahr mit noch grösserer Kelle anzurichten, wie «die grösste Fasnachtsorganisation der Zentralschweiz» am Mittwoch mitteilte.

Im nächsten Jahr will «Die Vereinigte» einen dreiteiligen Kinder-Fahnenumzug organisieren. Zuerst geht es um die Gestaltung der Fahnen. Dafür wurden Gemeinden im ganzen Einzugsgebiet der «Die Vereinigte» angefragt. Diverse Gemeinden haben bereits zugesagt, dass ihre vierten Primarklassen an dieser fasnächtlichen Aktion mitmachen. Am 11. Februar 2022 werden Nachwuchsfasnächtler und -fasnächtlerinnen ihre farbigen, fantasievollen Kreationen an einem Umzug präsentieren. Eine Fahnenvernissage wird den Anlass danach abrunden. Die Fahnen werden während der ganzen Fasnacht über der Pfistergasse wehen und sollen den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern die fünfte Jahreszeit verschönern. «Die Vereinigte» erwartet, dass voraussichtlich rund 2000 Kinder an dieser Aktion teilnehmen werden. Stoff, Pinsel und Farben werden den Schulklassen kostenlos zur Verfügung gestellt.