Regierungsrat Fredy Fässler über sein Schädel-Hirn-Trauma

Es geschah am 6. Oktober 2022 , er habe sich am Nachmittag hingelegt, wollte eine halbe Stunde später wieder aufstehen – dann kann sich Fredy Fässler an nichts mehr erinnern. Erst fünf Wochen später habe die Erinnerung wieder eingesetzt, sagt der St. Galler Regierungspräsident nun im «Blick» über seinen Unfall, der ihn Monate ausser Gefecht setzte. Erst seit Anfang Mai ist er wieder im Amt .

Was genau geschehen ist, wisse er nicht. «Die Ärzte im Notfall sagten, es gäbe eigentlich nur eine Erklärung: Ich müsse ohnmächtig geworden und mit voller Kraft auf den Hinterkopf gefallen sein. Dabei erlitt ich einen Schädelbruch.» Warum er in Ohnmacht gefallen sei, wisse man aber noch nicht. «Ich wurde auf alles, was infrage kommen könnte, getestet – gefunden haben die Ärzte nichts.» Es würde ihn beruhigen, wenn er die Ursache wüsste. Derzeit würde noch abgeklärt, ob es sich allenfalls auch um eine seltene Erbkrankheit handeln könnte. «Da laufen noch Tests», so Fässler im «Blick» weiter.