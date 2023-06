«Gesunde Jugend Jetzt!»: Regierungsrat will noch mehr für psychisch kranke Jugend tun

Das will die Initiative

Die Volksinitiative «Gesunde Jugend Jetzt!» fordert diverse Massnahmen für die Unterstützung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – auch auf der Ebene der Prävention. Lanciert wurde die Initiative im August 2022 von der Jungen Mitte Kanton Zürich. Die Jungpartei will, dass die Wartezeit für Behandlungen auf maximal vier Wochen verkürzt wird. Bei dringenden Fällen, wie beispielsweise Suizidalität, sei die Behandlung per sofort anzusetzen. Auch sei der Ausbau des Präventionsangebots vorgesehen. Im Februar 2023 übergab die Junge Mitte Schweiz die Initiative mit 9000 Unterschriften an den Kanton.

Das sagt der Regierungsrat

In einer Medienmitteilung von Donnerstag teilte der Regierungsrat seine Zustimmung für die Initiative mit. «Damit greifen die Initiantinnen und Initianten ein wichtiges Thema auf, zu welchem der Regierungsrat bereits in der vergangenen Legislatur einen Schwerpunkt gesetzt hat», heisst es.

Angesichts des zunehmenden Bedarfs an kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsleitungen habe der Regierungsrat ein umfassendes Massnahmenpaket von rund acht Millionen Franken verabschiedet. Weitere 5,65 Millionen Franken sprach der Rat für die Weiterführung bestehender Massnahmen und für den Aufbau neuer Angebote aus. «Mit diesen Bemühungen konnte in der stationären Versorgung eine Stabilisierung erreicht und die Versorgungssituation wesentlich verbessert werden.» Zusätzliche Kapazitätserweiterungen seien ab 2024 zudem in den Kliniken Clienia Littenheid AG und am Standort Oetwil am See vorgesehen.