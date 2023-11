Region Solothurn: Überschallknalle wegen Kampfjets

Mehrere News-Scouts melden am Donnerstagnachmittag, dass sie zwei extrem laute Knalle in der Region Solothurn hörten. «Mein ganzer Boden hat vibriert, es hat zwei Mal so heftig geknallt», schreibt einer der News-Scouts. Ein anderer meint, er habe «zwei Explosionen» in Biel gehört und gefühlt. Bei einem weiteren Leser zitterten die Fenster, zudem sei sogar die Alarmanlage eines Autos im Quartier ausgelöst worden.