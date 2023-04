Sascha Ruefer: Regisseur erklärt, wie Xhaka-Aussage in Doku landete

Nach dem turbulenten Osterwochenende um eine vermeintlich rassistische Aussage von SRF-Kommentator Sascha Ruefer, bezieht nun auch «The Pressure Game»-Regisseur Simon Helbling (37) erstmals öffentlich Stellung. «Tatsächlich war der umstrittene Satz in einer Rohschnittversion enthalten», so der Filmemacher in einer Mitteilung.

Helbling versucht zu erklären, wie es Ruefers Aussage, die im Anschluss an ein offizielles Interview fiel, in eine Rohversion der Nati-Dokumentation schaffen konnte. «Ein Interview für eine Dokumentation wird in eine Zusammenstellung einzelner Sätze zerlegt, ohne Fragen des Interviewers oder zusätzliche Informationen. Danach schneiden die Editorinnen und Editoren diese Sätze. So gelangte das Statement von Sascha Ruefer, welches nach dem eigentlichen Interview gesagt wurde, in die Schnittversion.»