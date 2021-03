Regisseur Spike Lee (63) spannt erneut mit dem Sender HBO zusammen und kreiert eine mehrteilige Doku über die Folgen des elften Septembers. In der Serie geht es darum, wie New York die Jahre seit dem Anschlag auf die Twin Towers überstanden hat. «NYC Epicenters 9/11→ 2021½» soll die Doku heissen, in welcher der Wiederaufbau von New York und die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt portraitiert werden sollen.