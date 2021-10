«Das war ein Riesen-Foul!» - Reguläres YB-Tor und Servette-Frust – die halbe Liga ärgert sich über den VAR

Dieses Tor von Fassnacht hätte zählen müssen. blue

Darum gehts Beim 2:1-Heimsieg gegen Servette hatte St. Gallen gleich zweimal viel Glück.

Zunächst blieb den Genfern ein Penalty verwehrt.

Beim späten St. Galler Siegestor monierten die Gäste ein Foulspiel.

Einen glasklaren Fehlentscheid gab es beim Duell zwischen YB und Luzern.

Auch in Zürich und Lausanne kam es zu strittigen Szenen.

Ärger in St. Gallen, Ärger in Bern, Ärger in Lausanne und Ärger in Zürich! Gleich vier der fünf Super-League-Partien des Wochenendes erhitzten die Gemüter. Hauptverantwortlich dafür war der Video-Schiedsrichter, der gleich mehrfach für Kopfschütteln sorgte.

Am lautesten war der Aufschrei in der Ostschweiz. Dem Last-Minute-Siegestreffer der St. Galler in der 93. Minute durch Guillemenot ging ein strittiger Zweikampf voraus. «Das war ein Riesen-Foul!», sagte Alain Geiger im SRF-Interview. «Diakité geht mit dem Ellbogen voran in den Zweikampf.» Der Servette-Trainer forderte eine Erklärung vom Schiedsrichter. «Wenn wir uns alle gemeinsam verbessern wollen, müssen wir gemeinsam über solche Situationen sprechen», sagte Geiger.

Foul oder nicht? Dieser Zweikampf vor dem St. Galler Siegestor sorgt für rote Köpfe. blue

Auf St. Galler Seite sah man das Ganze etwas anders. «Das 2:1 war aus meiner Sicht ein regulärer Treffer. Der Zweikampf war hart, er trifft aber den Ball», meinte Sportchef Alain Sutter. Noch deutlichere Worte fand Captain Lukas Görtler im Interview mit blue: «Der Schiedsrichter hat die Eier auf dem Platz gehabt. Grössten Respekt für den Schiri, es war kein klarer Fehlentscheid.»

Doch nicht nur der späte Siegestreffer der Espen sorgt für Gesprächsstoff. In der 69. Minute fiel Servette-Stürmer Rodelin nach einem Duell mit Görtler im Strafraum, Schiedsrichter Piccolo liess weiterlaufen. Die Wiederholung zeigte jedoch, dass der St.-Gallen-Captain seinen Gegenspieler klar am Fuss trifft. Der VAR meldete sich aber nicht.

Görtler bringt Rodelin im Strafraum zu Fall. blue

«Wir wurden heute um einen klaren Sieg gebracht»

Gar nichts zu diskutieren gab es am Samstag in Bern. In Unterzahl rannte YB lange einem 0:1-Rückstand hinterher. In der 55. Minute erlöste Fassnacht den Meister mit dem vermeintlichen Ausgleich. Vorlagen Ngamaleu stand zuvor klar im Offside – und dennoch hätte der Treffer zählen müssen!

In der Wiederholung ist klar zu sehen, dass das Zuspiel auf den Berner Flügel nicht von Sierro, sondern vom Luzerner Wehrmann kommt. «Wir wurden heute um einen klaren Sieg gebracht», meinte YB-Trainer Wagner nach dem Spiel. «Ich frage mich, wo in dieser Situation der VAR geblieben ist.» Dem Schiedsrichter auf dem Feld könne er keinen Vorwurf machen. «Aber der VAR muss das sehen», sagte Wagner.

Auch in Lausanne und Zürich kam es am Wochenende zu strittigen Szenen. Im Letzigrund traf Lugano-Captain Sabatini FCZ-Mittelfeldspieler Krasniqi mit der Hand im Gesicht, ein Penaltypfiff blieb jedoch aus. In Lausanne stolperte Ouattara nach einem Laufduell mit GC-Abwehrchef Margreitter in den Strafraum. Schiedsrichter Bieri entschied auf Penalty, auch wenn es wohl schon kurz vor der Strafraumgrenze zum Kontakt kam. Beide Szenen hätten durchaus auch anders interpretiert werden können. Um klare Fehlentscheide wie in St. Gallen oder Bern handelte es sich dabei aber nicht.