Linn AG - «Rehbock hat sich im Zaun verheddert und ist elendiglich gestorben»

Eine Frau war am Donnerstagmorgen auf einem Hundespaziergang in der Aargauer Gemeinde Linn. Dabei machte sie einen traurigen Fund: «Ein Rehbock hat sich in einem Zaun verheddert und ist so wohl elendiglich gestorben. Es sieht so aus, als ob der Haag im Kampf heruntergerissen wurde.» Laut Rainer Klöti, Vizepräsident der Stiftung Wildtiere Aargau, wurde der verendete Bock vom Schafhalter selber gefunden, worauf er die Jagdaufsicht benachrichtig hat.