Rehbock in Tiefgarage mit Blasrohr betäubt und dann freigelassen

Im Basler Gotthelf-Quartier irrte am Dienstag ein junger Rehbock umher. Er konnte von der Polizei eingefangen und in seine Heimat zurückgebracht werden.

von Jil Rietmann

« Dass sich Wildtiere in die Stadt verirren, kommt immer wieder vor. Vor allem Rehe verlaufen sich häufiger, pro Jahr gibt es ungefähr eine Handvoll solcher Fälle », sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt.

Darum gehts Ein junger Rehbock hat sich am Dienstag im Basler Gotthelf-Quartier verlaufen.

In einer Tiefgarage konnte er von der Polizei eingefangen werden.

Der Rehbock schien gesund und unverletzt.

Dank seines guten Gesundheitszustands konnte er noch am gleichen Nachmittag in einem Waldstück freigelassen werden.

« Mehrere Anrufer meldeten heute Nachmittag der Einsatzzentrale ein Reh, das im Gotthelf-Quartier umherirrt e», schreibt der Basler Kantonspolizist Raphael Schneider auf seiner Facebook-Seite. Das Tier habe sich auf einer Baustelle am Herrengrabenweg verirrt und sei von dort aus in eine Tiefgarage gelaufen.

« Dass sich Wildtiere in die Stadt verirren, ist immer wieder ein Phänomen . Vor allem Rehe verlaufen sich häufiger , pro Jahr gibt es ungefähr eine Handvoll solcher Fälle », sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt . « Irgendwo treffen die zwei Welten der Tiere und Menschen ja aufeinander .» Da das Gotthelf-Quartier nicht in der Nähe eines Waldes liege , sei es für das Tier schlicht unmöglich gewesen, allein zurückzufinden , weshalb die Polizei habe agieren müssen .

Rehbock in Tiefgarage eingefangen

Sichtungen von Wildtieren würden häufiger vor kommen, sagt Yerguz . «Vor allem in Gemeinden, die an einem Waldrand liegen, werden oft Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine beobachtet. In den meisten Fällen muss man jedoch nicht eingreifen, da das Tier selbs ts tändig zurück in den Wald findet . »

Gemeinsam mit dem Chef der Diensthundegruppe sowie de n Verantwortlichen des Jagd- und Tierwesens habe die Polizei dank den genauen Beschreibungen der Anrufer das Reh gegen 14 Uhr in der Tiefgarage lokalisieren können . Der c irc a ein jährige Rehbock schien gesund und unverletzt, jedoch etwas erschrocken , sagt Yerguz . «Der kleine Rehbock reagierte sehr verängstigt, als man ihn fixieren wollte . Die Polizei musste den Kleinen schl ie sslich in eine Ecke treiben, um ihn e inzufangen . »