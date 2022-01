St. Gallen – Rehe fressen Blumen von Gräbern

Beim Friedhof Feldli in St. Gallen halten sich seit einigen Wochen Rehe auf …

Es waren aber keine Vandalen am Werk.

Auf einem Friedhof in der Stadt St. Gallen wurden wiederholt zerzauste Grabkränze festgestellt.

«Rehe haben auf dem Friedhof Feldli ein kulinarisches Paradies entdeckt. Seit ein paar Wochen machen sie sich über den Grabschmuck her, knabbern Kränze an, beissen Knospen und Blütenköpfe ab», schreibt das «Tagblatt» am Mittwoch. Dass sich die Wildtiere von Pflanzen auf dem Friedhof ernähren, sei diesen Winter zum ersten Mal vorgekommen.