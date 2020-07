vor 21min

Passantin alarmierte Feuerwehr

Rehkitz erfolgreich aus Kanal gerettet

Am Samstagabend ist ein Rehkitz in ein Fliessgewässer in Basel gefallen und nicht mehr selbstständig herausgekommen. Das Tier konnte von der Berufsfeuerwehr gerettet und wieder zu seiner Mutter gebracht werden.

von Elodie Kolb

1 / 5 Ein Rehkitz ist am Samstagabend im Waldpark Lange Erlen in Basel in den Riehenteich gefallen und nicht mehr von selber herausgekommen. Dank einer aufmerksamen Passantin, welche die Berufsfeuerwehr alarmierte, konnte das Jungtier gerettet und zurück zu seiner Mutter gebracht werden. Rettung Basel-Stadt Der Riehenteich ist ein künstliches Fliessgewässer, das durch den Waldpark Lange Erlen fliesst. Lemmageier/Wikipedia Es können immer wieder Tiere von Einsatzkräften gerettet werden: Dieses erst zwei Tage alte Rehkitz konnte 2019 von der Diensthundegruppe der Polizei Basel in der Nähe des Friedhof Hörnli aufgespürt werden, wie die Polizei damals mitteilte. Kantonspolizei Basel-Stadt

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr hat eine aufmerksame Passantin im Waldpark Lange Erlen in Basel ein Rehkitz entdeckt, das im Riehenteich ins Wasser gefallen war und nicht mehr selbstständig herauskam. Daraufhin alarmierte sie die Berufsfeuerwehr.

Das Jungtier sei wiederholt vom einen Ufer zum anderen geschwommen und habe versucht die Böschung hochzuklettern. Bei diesen Versuchen zog es sich leichte Schürfverletzungen zu, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel am Sonntag mit.