Sonderparagraf : Reiche Chinesen kaufen sich das «Golden Visa»

Ein kaum bekannter Gesetzesartikel erlaubt es vermögenden Ausländern, in die Schweiz zu ziehen. Jetzt haben die Chinesen diese Hintertür entdeckt.

Wohnrecht dank Sonderparagrafen: Immer mehr Chinesen leben in der Schweiz. (Symbolbild)

Viele Kantone bieten ihnen ein Pauschalsteuerabkommen an.

Dank einem Sonderparagrafen im Ausländerrecht ziehen immer mehr reiche Chinesen in die Schweiz.

Immer mehr vermögende Chinesen erhalten dank eines Sonderparagrafen das Wohnrecht in der Schweiz. Gewisse Kantone locken sie gezielt mit Pauschalsteuer-Arrangements.

Für Personen von ausserhalb Europas ist es schwierig bis unmöglich, eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu erhalten – doch für Reiche gibt es eine Ausnahme: Gestützt auf einen Sonderparagrafen im Ausländerrecht, können vermögende Nicht-Europäer relativ einfach in die Schweiz ziehen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Gestützt auf den Artikel 30, können die Kantone solchen Personen Aufenthaltsbewilligungen ziemlich problemlos erteilen, wenn es um «erhebliche kantonale fiskalische Interessen» geht. Viele Kantone bieten ihnen zu diesem Zweck Pauschalsteuerabkommen an.