Skandalfilm «The Hunt»

Reiche Eliten machen blutige Jagd auf die Unterschicht

Handgranaten, Maschinengewehre, Giftpfeile: Im satirischen Splattermovie «The Hunt» geht es all jenen an den Kragen, die den Klimawandel leugnen und Obama hassen. Das Ganze ist ultrabrutal.

Wovon handelt «The Hunt»?

Na und?

So einfach geht das?

Nein, aber es kam noch ein erschwerender Faktor dazu. Einen Monat vor dem Kinostart ereigneten sich in den USA zwei Amokläufe. In El Paso, Texas, wurden 23 Menschen in einem Supermarkt erschossen. Nur einen Tag später starben neun Leute in einer Bar im Bundesstaat Ohio im Kugelhagel eines Attentäters.

Was hat Trump damit zu tun?

Den vorläufigen Kino-Todesstoss erhielt «The Hunt», als sich der amerikanische Präsident höchstpersönlich in die Debatte einschaltete. Ohne den Film gesehen zu haben, twitterte Donald Trump: «Das liberale Hollywood ist im höchsten Mass rassistisch. Dieser Film will aufhetzen und Chaos erzeugen.» Einen Tag später beschloss Universal, den Film einzustampfen.

Warum kam der Film dennoch ins amerikanische Kino?

Gefloppt ist der Film in den Kinos dann trotzdem – und daran sind weder Trump noch Fox News schuld. Just zum US-Kinostart am 13. März spitzte sich die Coronavirus-Pandemie zu. So spielte der Film bloss sechs Millionen Dollar in den Kinos ein.