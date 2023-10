Reiche verlagern ihre Vermögen von der Schweiz nach Asien

«Vor der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 verwaltete die Schweiz fast die Hälfte des Offshore-Vermögens», heisst es in der Studie. Nun sei der Anteil auf etwa 20 Prozent gesunken.

Für Reiche wird es schwieriger, Steuern zu hinterziehen. Der Grund dafür sei der automatische Austausch von Bankinformationen, heisst es in einer neuen Studie der Denkfabrik «EU Tax Observatory». In den letzten zehn Jahren sei die Steuerhinterziehung im Ausland darum um zwei Drittel gesunken.

Schweiz: Vom Sorgenkind zum Musterknaben

Immer weniger Offshore-Geld lagert in der Schweiz: Laut der Denkfabrik «EU Tax Observatory» sind es etwas über 20 Prozent. 2009 war noch fast die Hälfte der weltweiten ausländischen Finanzvermögen in der Schweiz.

Die Schweiz war früher ein Paradies für Steuerflüchtige: Laut Studie gab die US-Kundschaft von UBS und Credit Suisse in den Jahren 2007 und 2008 rund 85 bis 95 Prozent aller Konten in der Schweiz nicht den Steuerbehörden an. Auch über 90 Prozent des Vermögens aus Europa sei vor 2010 nicht deklariert gewesen. Seither seien viele Offshore-Gelder nach Asien abgewandert, vor allem nach Singapur und Hongkong.

Ein Viertel der Offshore-Gelder ist nicht versteuert

Um das Offshore-Geld zu versteuern, gibt es zusätzlich den «Common Reporting Standard», in der Schweiz als «Automatischer Informationsaustausch» bekannt. Über 100 Länder machen mit, geheime Konten gibt es trotzdem: Laut Studie fliessen rund 27 Prozent der Offshore-Gelder an den lokalen Steuerbehörden vorbei.

Braucht es eine Milliardärssteuer?

Nun brauche es eine globale Mindeststeuer für Milliardäre in der Höhe von zwei Prozent, heisst es in der Studie. Und Wohlhabende, die wegen der Steuern umziehen, sollten extra bezahlen. Vermögende wandten sich darum am WEF in Davos gar an die Regierungen: «Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt!»