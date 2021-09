Reichen die 180 km/ des Volvo XC90 auf der deutschen Autobahn?

In einem Volvo XC90 sind wir mit 180km/h über die deutschen Autobahnen gebrettert. Volvo

Volvo XC90 im Test : Reichen 180 km/h auf der deutschen Autobahn?

Noch darf man in Deutschland auf der Autobahn so schnell fahren, wie man will. Volvo als Sicherheitspionier limitiert seine Autos aber trotzdem freiwillig bei 180 km/h. Ob dieses Tempolimit einschränkt? Wir habens getestet.