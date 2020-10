1 / 6 Der Bundesrat greift ein, aber nicht so stark, dass die Wirtschaft massiv tangiert würde. KEYSTONE GLP-Nationalrat Martin Bäumle zweifelt deshalb daran, ob so der Lockdown noch abgewendet werden kann. KEYSTONE Virologin Isabella Eckerle twitterte: Ich wünschte, wir hätten diese Massnahmen schon vor Wochen eingeführt. Hoffen wir, dass es genug ist, den Trend herumzureissen.» KEYSTONE

Darum gehts Mit verschiedenen neuen Massnahmen will der Bundesrat das Virus eindämmen.

Darunter etwa ein Versammlungsverbot oder eine Homeoffice-Empfehlung.

GLP-Politiker Martin Bäumle sagt, mit diesen zahmen Massnahmen könne es knapp werden, einen Lockdown zu verhindern.

Der SVP dagegen gehen die Massnahmen viel zu weit.

Sie kritisiert den «massiven Eingriff in unsere verfassungsmässigen Grundrechte».

Schweizweite Maskenpflicht, Beschränkung privater Veranstaltungen, Homeoffice-Empfehlung: Angesichts der explosionsartig steigenden Corona-Fallzahlen greift der Bundesrat ein. An einer Notsitzung am Sonntag hat er diverse Massnahmen ergriffen (siehe hier). Wiederholt betonten Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset, ein Lockdown solle um jeden Preis verhindert werden.

«Man könnte jetzt sehr viel stärker eingreifen», sagte Simonetta Sommaruga am Sonntag vor den Medien. Man sei aber zusammen mit den Kantonen der Meinung, dass das Virus so noch gebremst werden könne. Diese Einschätzung teilen nicht alle. GLP-Nationalrat Martin Bäumle hegt Zweifel daran, dass die «zurückhaltenden» Massnahmen die Verbreitung des Virus noch ausreichend stoppen können.

«Es wird eng»

«Es wird so eng, um einen Lockdown zu vermeiden.» Er hätte sich gewünscht, dass der Bundesrat Bars und Clubs zumindest temporär schliesst, sagt Bäumle. «Ich bin auch der Meinung, er hätte härter reingehen und dann in einer Woche eine Beurteilung vornehmen müssen.» Dann müsste der Bundesrat laut Bäumle gezielt nachjustieren.



Die konkreten Massnahmen sind Bäumle zu zahm. «Grossveranstaltungen in Innenräumen müssten – Stichwort Aerosolübertragung – bis auf weiteres auf 50 Personen begrenzt werden», sagt Bäumle. Auch beim Homeoffice ist ihm nur eine Empfehlung zu wenig verbindlich: «Man hätte sagen müssen: Alle, die von zu Hause aus arbeiten können, müssen dies jetzt tun.»



Bäumle ist Atmosphärenwissenschaftler und hat zur Verbreitung des Virus in der Schweiz eigene Berechnungen angestellt. Die Viralität habe sich seit dem 1. Oktober rund verachtfacht. «In einem vollen ICE-Wagen sitzen derzeit statistisch gesehen 0,8 potenziell ansteckende Personen», so Bäumle. In einem vollen Tram seien es bis 1,6.

«Temporäre Schliessungen im Interesse der Wirtschaft»

Zur Argumentation des Bundesrats, man wolle die Wirtschaft nicht abwürgen wie im Frühling, sagt Bäumle: «Es wäre im Interesse der Gesamtwirtschaft besser, jetzt weniger zentrale Betriebe temporär zu schliessen. So wäre es auch für einen Club besser, jetzt einige Wochen zuzumachen und dann wieder mit einer Perspektive hochzufahren.» Jetzt befinde man sich stattdessen in einem Szenario, in dem für den ganzen Winter immer wieder Schliessungen drohten. Grundsätzlich müssten jetzt auch das Testen und das Contact-Tracing sehr viel schneller werden, fordert Bäumle.

Epidemiologen begrüssen, dass der Bundesrat nun gehandelt hat. Einige hatten schon viel früher gefordert, es müssten jetzt schweizweite Massnahmen erlassen werden. «Nicht eine Minute zu spät», twitterte die Genfer Virologin Isabella Eckerle. «Ich wünschte, wir hätten diese Massnahmen schon vor Wochen eingeführt. Hoffen wir, dass es genug ist, den Trend herumzureissen.»





Die SVP warnt indes vor «massiven Eingriffen in unsere verfassungsmässigen Grundrechte». Man erwarte, dass der Bund die Kompetenzen rasch wieder an die Kantone übergebe. Sie übt auch Kritik an den konkreten Massnahmen: «Für die SVP Schweiz ist es völlig unverständlich, dass für Familienanlässe in den eigenen vier Wänden wie Kindergeburtstage und Jubiläumsfeiern mit über 15 Personen eine Maskenpflicht gelten soll.» Zudem sei ein Versammlungsverbot im öffentlichen Raum eine viel zu drastische Massnahme, die das Vereinsleben zum zweiten Mal lahmlegen werde.

«Vorwärtsmachen mit Schnelltests»

Auch die FDP übt Kritik. Sie warnt vor allem vor einem zweiten Lockdown und dessen Folgen für die Wirtschaft. Alain Berset müsse vorausschauender agieren und kommunizieren. «Mit einem klaren Koordinatensystem und einer besseren Zahlenbasis kann er mehr Klarheit und eine höhere Akzeptanz der Massnahmen herstellen», heisst es in einer Mitteilung. Zudem müsse er bei den Schnelltests vorwärtsmachen und die absurde Quarantäneregelung im Reiseverkehr an die Realität anpassen.