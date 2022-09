Teuerung : Reichensteuer und Heiz-Bonus – so federt das Ausland die Preisexplosion ab

Überall in Europa sind die Energiepreise stark gestiegen, die Inflation erreicht Höchstwerte. Die Regierungen reagieren mit unterschiedlichsten Massnahmen, um Bürger und Unternehmen zu entlasten.

Die sozialistische Regierung in Spanien bittet derweil die Reichen zur Kasse: In den nächsten zwei Jahren gilt eine Steuer auf «grosse Vermögen».

Die Schweiz ist nicht das einzige Land, in dem Gas im Winter knapp und teuer werden dürfte. Im Vergleich zum Ausland fehlt es aber noch an definitiven Massnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung.

Auch in der Schweiz hat der Bundesrat bereits erste Massnahmen getroffen.

Die steigenden Energiepreise treffen viele Länder in Europa schwer.

Grossbritannien

London deckelt für zwei Jahre die Energiekosten: Durchschnittshaushalte sollen dann jährlich höchstens 2500 Pfund (rund 2700 Franken) zahlen. Die Kosten für Strom und Gas für Unternehmen sollen auf die Hälfte des Marktpreises gekappt werden. Die konservative Regierung will zudem den Spitzensteuersatz von 45 auf 40 Prozent senken.

Spanien

Die sozialistische Regierung in Madrid geht in die entgegengesetzte Richtung: Sie hat ab Januar eine Reichensteuer angekündigt. Sie soll zwei Jahre lang auf «grosse Vermögen» erhoben werden, betroffen sind laut Regierung «nicht mehr als ein Prozent der Bevölkerung». Details wurden noch nicht genannt. Für Energieversorger wird ausserdem ab 2023 eine Extrasteuer auf ihre Gewinne fällig. Zuvor gab es schon einen Tankrabatt, kostenlose Nahverkehrstickets, eine Erhöhung der Sozialhilfe und Stipendien für Studenten.

Frankreich

In Frankreich gilt vom kommenden Jahr an eine Preisbremse für Gas und Strom. Die Preise dürfen dann höchstens um 15 Prozent ansteigen, den Rest übernimmt der Staat. Dies soll den Anstieg der monatlichen Heizkosten auf etwa 25 Euro begrenzen. Etwa 40 Prozent der einkommensschwächeren Haushalte sollen zum Jahresende wie bereits im Vorjahr einen Energiescheck von 100 oder 200 Euro erhalten.

Italien

Der scheidende Regierungschef Mario Draghi hatte Mitte September weitere Entlastungsmassnahmen angekündigt. Darunter sind Einmalzahlungen für Rentner und Geringverdiener, eine Verlängerung der Senkung der Energiesteuer und Unternehmenshilfen. Im Frühsommer gab es bereits einen Tankrabatt. Zur Gegenfinanzierung will Rom eine Steuer auf Zusatzgewinne von Energieunternehmen in Höhe von zehn Prozent erheben.

Österreich

Niederlande

Den Haag will ab Januar die Energiesteuern senken, ebenso Verbrauchsteuern auf Kraftstoffe. Das Kindergeld soll erhöht werden. Der Mindestlohn soll um zehn Prozent steigen. Geplant ist eine Senkung der Einkommensteuer, von der Niedrigverdiener besonders profitieren.

Griechenland

Niedrigverdiener sollen im Dezember einmalig 250 Euro bekommen, einen Heizkostenzuschuss sollen mehr Haushalte als bislang erhalten. Seit Anfang des Jahres hat die Regierung acht Milliarden Euro zur Senkung der Strompreise aufgewandt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat zudem eine Erhöhung der Renten und des Mindestlohns zugesagt. Auch Athen will eine Steuer auf Zusatzgewinne von Energieunternehmen erheben.

Schweiz

In der Schweiz präsentiert sich die Lage bisher weit weniger konkret. Im Rahmen einer ausserordentlichen Session hat der Nationalrat am 21. September Massnahmen diskutiert, um die Kaufkraft angesichts steigender Stromkosten und Inflation zu schützen. Bei einer Abstimmung sprach sich eine Mehrheit für den Vorschlag der Mitte-Partei aus, die AHV-Renten ausserordendlich anzupassen, um damit die Teuerung abzufangen. Auch der Vorschlag der SP, den Prämienschock durch eine Erhöhung der Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung zu lindern, wurde gutgeheissen. Andere Vorschläge, wie beispielsweise jener der SVP, den Teurungsausgleich mit Sparmassnahmen bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit oder im Forschungs- und Bildungsbereich zu finanzieren, stiessen dagegen nicht bei einer Mehrheit auf Gehör. Nun muss als nächstes die zuständige Kommission des Ständerates über die beiden Vorschläge entscheiden.