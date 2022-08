Schwingen: Reichmuth-Sieg gegen König Stucki sorgt bei Wicki für ganz viel Hühnerhaut

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala befindet sich Pirmin Reichmuth. Der Innerschweizer, der schon vier Kreuzbandrisse erleiden musste, hat nach dem ersten ESAF-Tag vier Siege auf dem Konto. Er habe heute gemerkt, wie stark er sei, er habe Punch gehabt und das auch gezeigt. «Ich machte viel mentales Training, ich war in den letzten vier Wochen kein Angenehmer. Nun habe ich enormes Selbstvertrauen», so Reichmuth, der nach vier Gängen nur hinter dem Überraschungsmann Adrian Odermatt (Nordwestschweiz) liegt.

Nicht zu viel jubeln

Aber Reichmuth bleibt auf dem Boden und legt nach: «Ich hatte so schwere Zeiten und nun juble ich das nicht zu weit hoch.» Er verspüre einfach eine riesige Freude, er geniesse das Schwingfest enorm und verspüre null Druck. Freude an seinem Auftreten hatte auch der Innerschweizer Verbandskollege Joël Wicki. Der 25-Jährige, der vor drei Jahren in Zug im Schlussgang noch Christian Stucki unterlegen war, liegt nach dem ersten Tag auf Rang 3 und damit gleich hinter Reichmuth.