Muttenz: Reichsbürger schwänzt Gerichtstermin zum zweiten mal

Die Verhandlung wird nun in Abwesenheit geführt. Die Staatsanwaltschaft listet 27 Anklagepunkte gegen ihn auf und beantragt nebst einer unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten auch einen Landesverweis für den Deutschen.

Der Mann erschien am Montag zum wiederholten Mal nicht zum Prozess, der nun in Abwesenheit gegen ihn geführt wird.

Weder als Person noch als Mensch ist der 45-Jährige am Montag vor dem Baselbieter Strafgericht erschienen. Schon zum zweiten Mal schwänzte der Staatsverweigerer aus dem Oberbaselbiet die Hauptverhandlung im Strafverfahren gegen ihn. Die Anklage umfasst insgesamt 27 Delikte von Gewalt und Drohung gegen Beamte über Betrug bis hin Verletzung von Verkehrsregeln.

So auch der deutsche Staatsangehörige aus dem Oberbaselbiet. Steuern bezahlt er schon seit 2018 nicht mehr, wie Recherchen der «Basler Zeitung» zeigen. Als im August 2020 Pfändungsbeamte in Polizeibegleitung kamen, wehrte er sich, bis er im Krankenwagen abtransportiert werden musste. Trotz Fahrausweisentzug fuhr er unbeirrt weiter und attackierte Polizei und Abschleppdienst, als sein Auto beschlagnahmt wurde. Aller Renitenz und Steuerschulden zum Trotz: Das Haus in der Oberbaselbieter Gemeinde gehört gemäss Grundbuch noch immer seiner Firma, die ebenfalls Steuerschulden hat.