Reichsbürger Milieu: Strafverfahren gegenüber zwei Menschen

Wer sind die Reichsbürger in der Schweiz?

Wie viele Reichsbürger gibt es in der Schweiz?

Was ist der Unterschied zwischen Reichsbürgern und Staatsverweigerern?

Wie gefährlich ist die Szene?

In Deutschland wird das Reichsbürger-Milieu vom Verfassungsschutz beobachtet: «Aktuell werden 23’000 Personen als Reichsbürger oder Selbstverwalter geführt und über 1000 Straftaten im Jahr 2021, wobei es sich meist um Nötigungen oder Bedrohungen handelt.» In der Schweiz werde die Szene hingegen nicht vom Nachrichtendienst des Bundes beobachtet, weil bislang der Gewaltbezug fehle. Baier betrachtet die Staatsverweigerer-Szene in der Schweiz dennoch mit Sorge: «Die Szene vernetzt sich – auch mit Reichsbürgern in Deutschland – zunehmend über soziale Medien, tauscht sich über einschlägige Kanäle aus, trifft sich auf Veranstaltungen und schult sich gegenseitig. Für den sozialen Frieden in der Schweiz ist das ein Problem.» Eine Deutschland und die Schweiz umfassende terroristische Zelle oder ähnliches gibt es gemäss Baier aber nicht. Auch Schmid sagt: «Zurzeit ist die Staatsverweigererszene in der Schweiz stark wachsend, weil sie in den Post-Corona-Bewegungen Urig und Graswurzel Plattformen zur Verbreitung erhalten hat. In diesen Kreisen ist eine Radikalisierung hin zur Staatsverweigerung zu beobachten, die uns Sorge macht.» Laut Fedpol-Sprecher Patrick Jean stehen einzelne Personen staatsverweigernder Gruppierungen in der Schweiz mit deutschen Reichsbürgern in Kontakt: «Diesbezüglich arbeiten wir national und international eng mit den Partnerbehörden zusammen. Wir sammeln Informationen und tauschen uns aus, um Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen.»