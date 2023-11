Reichskristallnacht-Gedenkfeiern brauchen massiven Polizeischutz

1 / 8 Zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht finden am 9. November in Deutschland diverse Gedenkveranstaltungen statt. Im Bild der deutsche Kanzler Olaf Scholz vor einer Synagoge in Berlin. via REUTERS Flankiert werden die Veranstaltungen von massiven Polizeiaufgeboten inklusive Spezialeinheiten. Fabian Sommer/dpa So sind vor der Synagoge Beth Zion Scharfschützen positioniert. AFP

Darum gehts Deutschland gedenkt heute den Opfern der Reichspogromnacht vor 85 Jahren.

Angesichts des zunehmenden Antisemitismus ist die Polizei vielerorts mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Der Zentralrat der Juden fordert rechtsstaatliche Massnahmen.

Der Bundestag hat am Donnerstag in Deutschland der Pogromnacht zur Zeit des Nationalsozialismus 1938 gedacht. Parlamentspräsidentin Bärbel Bas rief zum 85. Jahrestag zum Schutz jüdischen Lebens heute auf.

«Deutsche Verantwortung muss sich im Handeln zeigen»

Dass Jüdinnen und Juden heute auch in Deutschland offenen Antisemitismus und Hass erlebten, sei unerträglich, sagte die SPD-Politikerin. «Die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust muss sich jetzt in konkretem Handeln zeigen», sagte sie. Bas wies auf die Lehre aus dem Holocaust hin, dass sich solche Mordtaten nie wiederholen dürften. «Nie wieder ist jetzt», sagte sie.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser mahnte am Donnerstag vor den Abgeordneten, dass sich die Ereignisse von 1938 nie wiederholen dürfen. Dass der brutale Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel im Oktober auf deutschen Strassen gefeiert wurde und Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder in Angst lebten, sei beschämend. «Das werden wir nicht hinnehmen.»

«Diese Demokratie duldet keinerlei Judenhass», sagte Faeser. Wer Menschen angreife, müsse «mit der ganzen Härte des Rechtsstaats rechnen». In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten die Nationalsozialisten im Deutschen Reich eine Gewaltwelle gegen Juden begonnen. In der Folge wurden nach Angaben des Deutschen Historischen Museums mehr als 1300 Menschen getötet, 1400 Synagogen zerstört oder beschädigt, 7000 Geschäfte überfallen und 30’000 Juden in Konzentrationslager verschleppt.

«Viele Deutsche empfänglich für Judenhass»

Trotz den Zusicherungen der Regierung, dass Judenhass auf keinste Weise geduldet werde, warnt der Zentralrat der Juden vor den wachsenden Ängsten der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Es habe Jüdinnen und Juden nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel «erschüttert, dass auch in Deutschland so viele Menschen für Judenhass und Israelfeindlichkeit empfänglich sind», sagte Zentralratspräsident Josef Schuster den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag.

«Die Bilder von deutschen Strassen, auf denen vor allem Arabischstämmige die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden fordern, sprechen tief verwurzelte Ängste an, die auch mit dem 9. November 1938 zusammenhängen», sagte Schuster. «Wir brauchen hierauf klare rechtsstaatliche, aber auch gesellschaftspolitische Antworten.»

