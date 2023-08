Yang Huiyan: Reichste Frau Asiens verliert 28 Milliarden

Sie galt als reichste Frau Asiens. Doch der Crash des chinesischen Immobilienmarkts hat Yang Huiyan so viel Vermögen verlieren lassen wie keinen anderen Milliardär in den letzten zwei Jahren. Gemäss Bloomberg hat Yang Huiyan in den letzten zwei Jahren 28,6 Milliarden US-Dollar verloren, oder 84 Prozent ihres Vermögens.