Bei Skitour in Alaska : Reichster Mann Tschechiens stirbt bei Heli-Absturz

Der Milliardär Petr Kellner ist bei einem Hubschrauberabsturz im Alter von 56 Jahren ums Leben gekommen. Er galt als reichster Tscheche. Zu dem Unglück kam es bereits am Samstag bei einer Helikopter-Skitour nahe dem Knik-Gletscher in Alaska, wie US-Behörden am Montag mitteilten.