BAG wartet zu - Reicht die Quarantäneliste? Politiker wollen Einreisestopp für Indien

Denn in Indien explodieren derzeit die täglichen Corona-Fallzahlen. Zudem wurde in der Schweiz kürzlich eine indische Variante des Virus gefunden.

Seit Mitte März explodieren in Indien die Corona-Fallzahlen. Die Spitäler sind überfordert, es fehlt an Sauerstoff, pro Tag sterben mehr als 2500 Personen. Die Regierung hat nun um ausländische Hilfe gebeten, die USA haben Lieferungen von Sauerstoff, Material für die Impfstoffproduktion und Test-Kits versprochen.

Warum dauert es Tage, bis die Behörden reagieren?

Nachdem in der Schweiz am Samstag das Bundesamt für Gesundheit kommuniziert hatte, dass erstmals die indische Variante in der Schweiz nachgewiesen worden war, setzte es am Montagnachmittag das Land auf die Risikoliste, gültig ab 18 Uhr.