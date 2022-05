Blauer Himmel und Sonne: Erwartet uns am Mittwoch der erste Hitzetag des Jahres?

1 / 6 Diese Woche erreichen Sommertage die Schweiz. 20min/Matthias Spicher In Sion werden dabei Höchsttemperaturen erreicht. Am Montag wird es hier 23 Grad warm, am Dienstag 26 Grad und am Mittwoch sogar 28 Grad. 20min/Vanessa Lam Auch in Basel und Chur klettert das Thermometer zur Wochenmitte bis auf 28 Grad. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Nach einem wechselhaften Wochenende klettern die Temperaturen pünktlich zu den Eisheiligen.

Mitte der Woche erleben zahlreiche Orte einen Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad.

In Basel, Chur und Sion wird es Höchsttemperaturen von mindestens 28 Grad geben.

Der sonnige Mai löst einen stürmisch-kalten April ab.

MeteoNews spricht dieses Jahr nicht von Eisheiligen, sondern von «Schweissheiligen». Denn pünktlich zu deren Beginn am 11. Mai erreichen wir in der Schweiz absolute Höchsttemperaturen. Klaus Marquardt von MeteoNews bezeichnet das kommende Wetter als einen «frühsommerlichen Wetterabschnitt».

Sommergefühle in Basel, Chur und Sion

Am Montag machen die Wolken im Verlauf des Tages zunehmend der Sonne Platz, jedoch kann es vereinzelt noch zu Gewittern kommen. Am Dienstag gibt es bereits an mehreren Orten einen Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad, der Mittwoch ist dann fast landesweit ein Sommertag.

In Zürich, Aarau, Schaffhausen und Luzern wird es 27 Grad warm, in Chur, Basel und Sion steigt das Thermometer sogar mindestens bis auf 28 Grad. Ein «Hochdruckrücken» sorgt dabei für blauen Himmel und Sonnenschein. Während die Seen und Flüsse für die meisten noch zu kühl sein dürften, lädt das Wetter zu einem Besuch in der Badi ein.

Nach einem kurzen Einbruch mit möglichem Regen am Freitag wird auch das nächste Hoch nicht lange auf sich warten lassen, so Klaus Marquardt. Tatsächlich wird es auch zum nächsten Wochenbeginn landesweit Sommertage geben, mit der Höchsttemperatur von 29 Grad in Sion. Die 30-Grad-Grenze wird wohl vielerorts knapp verpasst. Gemäss SRF Meteo ist der erste Hitzetag nicht ausgeschlossen. Am ehesten in der Nordwestschweiz und im Rhonetal könnte es 30 Grad geben.

Die kommenden Temperaturen sind dabei nicht aussergewöhnlich sondern liegen für die erste Hälfte des Mais innerhalb der Norm. «Von den Eisheiligen ist in diesem Jahr tatsächlich nichts zu spüren», schreibt Marquardt. So könnten sich nun auch alle Hobbygärtner «ohne Angst um empfindliche Pflanzen an die Arbeit machen.»

Sommertage folgen auf stürmisch kalten April

Der sonnige Mai löst einen kühlen und wechselhaften April ab. In den ersten Apriltagen drang feuchte Polarluft in die Schweiz und die Tagesmitteltemperatur lag verbreitet 7 bis 9 Grad unter der Norm, schreibt Meteoschweiz. Mitte April wurden zudem Böenspitzen von bis zu 130 km/h in tiefen Lagen, und 140 km/h in den Berglagen gemessen. Gleich mehrere Tiefdruckgebiete sorgten für feuchte Luft, Wolkendecken, Niederschläge und das «typisch wechselhafte Aprilwetter». Erst mit dem Aprilende «kam mit einem Hoch über Nordwesteuropa die Frühlingssonne zurück.»