Ausblick: Reicht es dieses Jahr für Weisse Weihachten?

In knapp zwei Wochen ist es so weit: Es ist wieder Weihnachten. In den Köpfen vieler Menschen ist die Festtagssaison mit winterlichen, schneereichen Bildern verknüpft. Dabei sind verschneite Weihnachtstage alles andere als selbstverständlich: Die letzte vollständig weisse Weihnacht gab es im Mittelland gemäss einer von Meteo Schweiz veröffentlichten Statistik (siehe Bildstrecke) im Jahr 2010.