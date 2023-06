Flores Reisetipps: Reif für die Insel? Das erlebst du auf den Azoren

1. Wo Tage gut starten

Das Gästehaus Argonauta im Ort Fajã Grande ist in einem der ältesten Häuser der Insel untergebracht. Hier kümmert sich Stéfano Folgaría liebevoll um seine Gäste und tischt zum Frühstück auf, was die Insel hergibt. Und wem die Zeit für Reiseplanung fehlt, zapft das Wissen von Stéfano an.