Gibraltar: Diese drei Gründe könnten hinter Boots-Attacken stecken

So attackierte eine Gruppe Killerwale das Boot Mustique in den Morgenstunden des 25. Mai 2023 vor der Küste Spaniens.

In den letzten Wochen verursachen Orcas vermehrt grössere Schäden an Booten vor der Küste Spaniens.

Die wiederholten Killerwal-Attacken vor der Küste Spaniens stellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor ein Rätsel. Dass Orcas Menschen gegenüber gezielt gewalttätig werden, war bis vor kurzem noch weitgehend unbekannt. Zwar greifen Orcas auch andere Meeresgiganten an: Neben Thunfischen, Heringen, Pinguinen, Robben und Seevögeln verspeisen sie Delfine, andere Wale und Haie. In diesem Jahr wurden schon 53 beschädigte Boote durch Schwertwale gemeldet – darunter eine Schweizer Jacht, die von den Tieren versenkt wurde. Warum sie vermehrt Boote beschädigen, ist noch nicht geklärt, doch in der Wissenschaft gibt es mehrere Thesen zu den neuen Verhaltensmustern.