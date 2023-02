Ukraine-Krieg: Russland-Experte warnt vor Friedensdemo in Zürich

Am 25. Februar organisiert das Bündnis «Schluss mit Krieg» eine Demonstration in Zürich. Russland-Kenner Alexander Dubowy warnt jedoch vor einer Teilnahme.

«Kampf dem Imperialismus, der Wurzel des Krieges», heisst es auf dem Flyer, der zur Friedensdemo aufruft. Die Organisatoren der Demonstration kritisieren die «Annäherung» der Schweiz an die Nato. «Nein zu Waffenlieferungen», heisst es auf dem Flyer, der in den Briefkästen in Zürich verteilt wurde.

Darum gehts Am Samstag findet eine vom Bündnis «Schluss mit Krieg» organisierte Demonstration in Zürich statt.

Der freie Journalist Raimon Lüppken warnt davor – und erhält Zuspruch von Russland-Experte Alexander Dubowy.

Laut Dubowy sind auf dem Flyertext der Demonstration russische Positionen vertreten.

Laut der Mitorganisatorin «Schweizerische Friedensbewegung» vertritt das Bündnis zwar verschiedene Ansichten, fordert im Grunde aber eine Deeskalation und den Waffenstillstand.

Am kommenden Freitag jährt sich der Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zum ersten Mal. Rund um den Jahrestag werden in der ganzen Schweiz verschiedene Anlässe veranstaltet. Am Samstag findet etwa beim Helvetiaplatz eine Friedensdemonstration statt, die durch das Bündnis «Schluss mit Krieg» organisiert wird. Neben der «Schweizerischen Friedensbewegung (SFB)» sind auch Organisationen wie die türkische «Partei der Sozialistischen Wiedergründung (SYPK)» oder die kürzlich in der Schweiz von türkisch-kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten gegründete «Sozialistische Linke» Teil des Bündnisses.

Auf Twitter warnte der freie Journalist Raimond Lüppken vor der Veranstaltung: «Der Demoaufruf wirft einige Fragen auf.»

So spricht das Bündnis im Demoaufruf etwa von einer «zunehmenden Eskalation durch das Nato-Kriegsbündnis hinter der Selenski-Regierung», dem «Erstarken faschistischer Kräfte in der Ukraine» und einer Unterdrückung der russischsprachigen Minderheit und einem eskalierenden Konflikt zwischen EU/Nato und Russland. Zudem wird ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Beispiele von russischer Propaganda

Auf Anfrage von 20 Minuten meint Alexander Dubowy, Politikanalyst und Russland-Experte, ganz klar: «Auf dem Flyer werden russische Positionen vertreten – da würde sogar der russische Botschafter mit Freude mitmarschieren.» Das Problem beginne dabei schon in der Einleitung, in der von einem «schwelenden Konflikt» zwischen der Ukraine und Russland gesprochen werde. «Das ist russische Propaganda. Es ist klar, dass der Krieg bereits 2014 auf Wunsch von Russland entbrannt ist», so Dubowy.

Der Russland-Experte kommentiert auch den Verweis auf das «Erstarken faschistischer Kräfte in der Ukraine» kritisch: «An dieser Demonstration will man gegen den Faschismus und Nationalsozialismus protestieren, ignoriert dann aber den Fakt, dass faschistische Verbände wie beispielsweise die Wagner-Gruppe für Russland in den Krieg ziehen.» Zudem werde auf dem Flyer des Bündnisses impliziert, dass Selenski eine von der Nato und den USA gesteuerte Marionette sei. Auch das sei Propaganda. «Alles in allem sind die Behauptungen ganz fürchterlich. Ich würde nicht an eine solche Demo gehen.»

Verschiedene Ansichten, doch im Grundtenor gleich

Gegenüber 20 Minuten erklärt die «Schweizerische Friedensbewegung (SFB)», dass die Organisationen des Bündnisses «verschiedene Ansichten und Analysen» über den Ukraine-Krieg vertreten. Allen gemeinsam sei jedoch der Grundtenor – und dieser fordere die Deeskalation und den Waffenstillstand.

Das Bündnis richte sich gegen Faschismus im Generellen, so auch gegen den Faschismus in der russischen Föderation, heisst es vom SFB-Sekretär Tarek Idri. «Dass wir das Erstarken der faschistischen Kräfte in der Ukraine explizit benennen, liegt unter anderem daran, dass diese Tatsache im Westen seit dem Ausbruch des Krieges heruntergespielt und beschönigt wird.»

Kritisiert wird auch die «Annäherung» der Schweiz an die Nato: «Das Nato-Kriegsbündnis hat unter anderem drei völkerrechtswidrige, verbrecherische Kriege zu verantworten – in Jugoslawien, Afghanistan und Libyen – und keiner spricht ein Wort darüber.»

