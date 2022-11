Luzern: Reihenweise zerkratzte Autos – lassen hier Parkplatzsucher ihren Frust los?

Ende April parkierte K.N. ihr Auto in einer Privatstrasse mit gültiger Parkkarte. Als sie am darauffolgenden Morgen zur Arbeit wollte, entdeckte sie tiefe Kratzer auf der rechten Seite ihres Saabs.

Baustellen-Lärm, Trinkwasserverunreinigung und zerkratzte Autos: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Tribschen-Quartiers mussten diesen Sommer einiges aushalten. Die Stimmung war «sehr angespannt», wie die Anwohnerin K.N.* gegenüber 20 Minuten erzählt. Die grossflächige Baustellenarbeit hat viele Zonenparkplätze in Beschlag genommen, was unter den Anwohnenden für riesigen Ärger sorgte. Das bekam auch N. zu spüren. So musste sie Ende April ausnahmsweise ausserhalb ihrer üblichen Parkzone parkieren, nämlich in der Studhaldenstrasse – mit einer gültigen Parkkarte. Als sie am darauffolgenden Morgen zur Arbeit fahren wollte, bot sich ihr ein trauriger Anblick: Auf der rechten Seite ihres Saabs zeichneten sich tiefe Kratzer. Ausserdem zierten selbstgeschriebene Hassnachrichten wie «Arschloch» die Windschutzscheibe.