Reinach AG: 14-Jährige von Auto erfasst und weggeschleudert

In Reinach AG wurde am Donnerstagmorgen eine Schülerin (14) von einem Auto erfasst. Das Mädchen musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Am Donnerstagmorgen, kurz nach sieben Uhr, erfasste in Reinach AG ein Autofahrer eines Peugeots eine 14-jährige Schülerin. Der 40-Jährige fuhr vom Zentrum kommend in Richtung Beinwil am See. Zur gleichen Zeit betrat die 14-Jährige den Fussgängerstreifen auf Höhe der Migros, um die Strasse zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoss, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt.