Reinach: Leser erkennt gestohlenen Tresor in Artikel wieder

Die Baselbieter Polizei nahm am Sonntag zwei Männer fest, die versuchten im Naherholungsgebiet Reinacher Heide einen Tresor aufzubrechen. Den Fahndungserfolg vermeldete die Polizei am Montag per Medienmitteilung mitsamt einem Bild des Tresors, den die beiden Gauner in einem Handkarren transportiert hatten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-järhgien Tschechen und einen 41-jährigen Slowaken, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Der Tresor stammte aus einem Einbruchdiebstahl in Basel.

20 Minuten berichtete über den Fall und bei Leser Grischa Heinz machte es Klick. Der Geschäftsführer der Basler Immobilienverwaltung Wintraxis AG erkannte den gestohlenen Tresor wieder – es war seiner. Prompt meldete sich Heinz bei 20 Minuten.

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass das unser Tresor ist», meint Heinz am Telefon. Am Wochenende wurde nämlich aus seiner Immobilienverwaltung in Basel-Stadt so ein Tresor gestohlen. Was sich darin verbirgt, möchte Heinz nicht verraten. Nur so viel: «Der Inhalt sollte wirklich nicht in die falschen Hände geraten.» Von der Polizei wisse er zwar, dass ein Tresor in Reinach gefunden wurde, ein Foto hatte er aber nicht gesehen. So wusste er auch nicht, ob es sich wirklich um seinen Tresor handelt. Die Unsicherheit und das Unbehagen waren gross.

«Bin der Polizei unendlich dankbar»

«Ich war einerseits erstaunt, als ich das Foto im Artikel sah. Denn die Polizei hatte uns kein Foto gezeigt. Aber es hat mich auch beruhigt, denn jetzt weiss ich, dass unser Tresor bei der Polizei ist», so Heinz.

Das normale Vorgehen ist dies allerdings nicht. Nach einer kurzen Abklärung bei der Medienstelle der Polizei Basel-Landschaft stellt sich heraus: Weil der Diebstahl im Kanton Basel-Stadt stattfand, liegt der Fall nun auch bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Den Tresor gefunden hat allerdings die Baselbieter Polizei, weshalb der Fall zunächst bei ihr lag. Die Baselbieter informierten also die Medien, bevor die baselstädtische Polizei Grischa Heinz informierte.

Sauer auf die Polizei ist Grischa Heinz deswegen aber gar nicht. «Ich bin der Polizei unendlich dankbar, dass sie den Tresor so schnell gefunden hat. Sowohl die Kantonspolizei Basel-Stadt als auch die Polizei Basel-Landschaft haben hervorragende Arbeit geleistet!» Es sei für ihn nicht selbstverständlich, dass die Polizei bei einem Hinweis so schnell ausrücke. In den nächsten Tagen könne er den Tresor dann mit eigenen Augen begutachten gehen, um definitiv zu bestätigen, dass es sich um seinen Tresor handelt.

Blumenstrauss für die Zeugin

Grischa Heinz möchte sich nun bei der Augenzeugin bedanken, die der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Er hofft, dass sie sich bei ihm meldet. «Ich möchte ihr auf jeden Fall einen Blumenstrauss zum Dank übergeben!», so der Geschäftsführer.

