Reinach: Das waren die teuersten Mozzarella-Sticks ihres Lebens

Am 18. Oktober 2021 kam es in Reinach im Kanton Baselland in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand, wie die Baselbieter Polizei damals in einer Medienmitteilung schrieb. Verletzt wurde dabei niemand. Nur ein hoher Sachschaden sei entstanden, so die Polizei weiter. Die Verursacherin wurde inzwischen rechtskräftig per Strafbefehl von der Baselbieter Staatsanwaltschaft verurteilt.