Reinach BL: Tresorfund – Männer versuchen gestohlenen Tresor aufzubrechen

Ein Hinweis einer Drittperson brachte die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Sonntagmittag kurz nach zwölf Uhr auf die richtige Fährte. Die Person meldete der Polizei, dass an der Reinacherheide, im Bereich eines Fusswegs, zwei Männer am helllichten Tag versuchen würden, einen Tresor aufzubrechen.