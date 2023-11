Reine Haut durch Ernährung:Diese Lebensmittel helfen

Das würde ich nicht so formulieren. Allerdings ist an der Aussage «du bist, was du isst» durchaus etwas dran – wir können durch unsere Ernährung gezielt beeinflussen, wie unsere Haut aussieht. Dazu sollte man auf eine naturbelassene, zum grössten Teil pflanzenbasierte Ernährung setzen und industriell verarbeitete Nahrungsmittel so gut es geht reduzieren. Je frischer und bunter die Ernährung aussieht, desto mehr Benefits hat sie für die Haut.