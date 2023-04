Luzern: Reinigungsfirma tagelang ohne Telefonanschluss

Sechs Arbeitstage lang war die Lurel Reinigungsleute AG in Luzern telefonisch nicht erreichbar. Die Festnetznummer der Firma ist unter ihren Kunden bekannt und wenn neue Anfragen eingehen, dann wird der Anruf nach fünfmaligem Klingeln in der Regel aufs Firmenhandy umgeleitet. Der Grund liegt darin, dass die Lurel bereits seit 32 Jahren im Handelsregister eingetragen ist und somit früher aktiv war, bevor Handys den Alltag erobert hatten. «Weil die Leute aber immer öfters gestresst sind, wollen sie nicht mehr darauf warten, bevor der Anruf umgeleitet wird und darum haben wir Sunrise beauftragt, die Anrufe sofort weiterzuleiten», sagt Inhaberin Silvia Hess.

Man muss rasch erreichbar sein, sonst gehen Kunden zur Konkurrenz

Und genau seit diesem Änderungsauftrag ging nichts mehr. Obwohl sie sich täglich mehrfach bei Sunrise gemeldet hatte, passierte einfach nichts. Hess sagt genervt: «Ausgerechnet im Frühjahr, wenn die Kunden und Kundinnen ihre Wohnungen auf Hochglanz bringen wollen, können sie uns nicht erreichen.» Sie hat genügend Erfahrungen, um zu wissen, wie die Kunden und Kundinnen in solchen Fällen reagieren: «Man muss immer erreichbar sein, sonst sind die Aufträge bereits an andere Mitbewerbende vergeben worden.» Darum setzte sie auch alle Hebel in Bewegung, dass bei Sunrise endlich etwas unternommen wird und sie wieder erreichbar ist. Bei Sunrise wurde ihr zwar gesagt, dass ein Fehler beim Umschalten passiert sei. Doch das nützt der Geschäftsfrau kaum etwas, wenn dieser Missstand nicht schnellstens behoben wird. Hess: «Sie haben mir einen Gutschein in der Höhe von rund 50 Franken geschickt. Aber damit kann ich die bisherigen Geschäftsausfälle nicht wettmachen.»