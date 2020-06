Wegen Rassismus-Debatte

Reis-Marke Uncle Ben's ändert das Logo

Auf der Verpackung der weltbekannten Reis-Marke Uncle Ben’s wird ein schwarzer Mann abgebildet. Das sei eine rassistische Abbildung, finden Kritiker. Deshalb will Uncle Ben’s nun sein Logo ändern.

Auf jeder Packung Reis der Marke Uncle Ben’s prangt das Gesicht eines schwarzen Mannes. Angesichts der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA soll sich das nun ändern. Damit will Uncle Ben’s rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten ein Ende setzen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.