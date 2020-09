Das Logo der Reismarke Uncle Ben’s sah bislang so aus.

Auf jeder Packung Reis der Marke Uncle Ben’s prangte bislang das Gesicht eines schwarzen Mannes. Angesichts der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA wurde im Juni 2020 eine Veränderung angekündigt. Damit will Uncle Ben’s rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten ein Ende setzen, wie es damals in einer Medienmitteilung hiess.