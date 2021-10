Verkehrschaos – Reise-Car steckt fest und blockiert Passstrasse

In einer Kurve blieb am Samstagvormittag ein Reisebus stecken.

Ein Ausflug an die Sonne, raus aus dem Nebel – soweit ein schöner Plan für wohl viele Ausflügler an diesem Samstagvormittag. Für News-Scout Luc Biege und sein Team wäre ein Fotoshooting und Videodreh beim Rhonegletscher geplant gewesen. Stattdessen schickt der News-Scout Fotos von stehenden Autos und einem Reisebus, der in einer Kurve feststeckt: «Der steckt in der Kurve fest, kann weder vor- noch zurückfahren.» Viele sind schon aus den Autos ausgestiegen, sitzen in der Wiese, oder schauen neugierig, was da vorne passiert – oder eben nicht.