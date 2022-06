Wartezeiten vermeiden: Reise-Chaos – so klappts trotzdem mit den Ferien

Noch bevor die Sommerferien in den meisten Kantonen beginnen, häufen sich bereits die Verspätungen an Flughäfen . Nach dem Grounding in der Corona-Pandemie ist die Lust aufs Fliegen gross, doch viele Airlines, wie die Swiss oder Easyjet, bauten in der Krise Personal ab und mussten schon zahlreiche Flüge streichen .

Am schlimmsten ist es derzeit laut Holidayguru.ch am Flughafen Amsterdam. Allerdings gebe es auch an anderen grossen Drehkreuzen, wie in London Heathrow, Gepäckprobleme. In Deutschland kämpften derzeit die Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover und Frankfurt mit den Folgen des Personalmangels. Chaos droht auch in Spanien an den Flughäfen in Mallorca, Barcelona und Malaga, weil Angestellte der Billig-Airlines Easyjet, Rynair und Lauda Air während mehrerer Tage in den Sommerferien Streiks angekündigt haben.