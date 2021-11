Wettbewerb : Reise nach Frankfurt ans Coldplay-Konzert

Wir schicken dich und deine Begleitperson am 02.07.2022 nach Frankfurt ans Coldplay-Konzert. Konzerttickets, An- und Rückreise mit dem Zug sowie Hotelübernachtung inklusive!

Coldplay-Fans aufgepasst: Im Zuge der Erscheinung des mittlerweile neunten Studioalbums «Music Of The Spheres» hat Coldplay eine Tour angekündigt – 20 Minuten schickt dich und deine Lieblingsperson ans Konzert in Frankfurt und schenkt dir das komplette All-inclusive-Paket: