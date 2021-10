Stress nach Brasilien-Aufgebot – spielt Arthur Cabral gegen Sion?

Beim FCB hat der Brasilianer in dieser Saison in 17 Spielen schon 20 Mal getroffen.

Schon am Sonntag spielt der FC Basel auswärts in Sion.

20 Tore in 17 Spielen, eine Markwertsteigerung auf 16 Millionen Franken und zuletzt sogar ein Aufgebot für die brasilianische Nati – dass der Stürmer weder gegen Venezuela, Kolumbien noch Uruguay zum Einsatz kam, tut dem Cabral-Hype in Basel keinen Abbruch.

Doch sportlich hat der Wirbel um den 23-Jähren für den FC Basel nun erstmals Folgen. Weil Cabral in der Nacht auf Freitag im Quali-Spiel gegen Uruguay in Manaus noch bei der brasilianischen Nationalmannschaft weilte, kehrt er erst am Samstagmittag nach Basel zurück. Schon am Nachmittag fährt der FCB-Car aber in Richtung Wallis ab, wo am Sonntag das Spiel gegen Sion ansteht.