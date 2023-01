Thailand will Corona-Impfpflicht für Reisende wieder einführen

Thailand verschärft wegen der bevorstehenden Quarantäne-Lockerungen in China erneut seine Einreiseregeln. Besucher und Besucherinnen aus dem Ausland müssten in Zukunft nachweisen, dass sie mindestens zwei Mal gegen das Coronavirus geimpft sind, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag mit.