Seit 2016 unterwegs : Reisebloggerin Alessia an ihrem 30. Geburtstag im Iran festgenommen

Alessia Piperno lebt für das Reisen: Seit bald sieben Jahren ist sie unterwegs und besucht immer neue Ziele auf der Erde. Nun wurde sie im Iran festgenommen. Ihre Familie und Freunde sind in grosser Sorge um die junge Römerin.

1 / 6 Eines der letzten Bilder, die Alessia postete, zeigt sie beim Autostoppen im Iran. Instagram/ travel.adventre.freedom Seit bald sieben Jahren bereiste Alessia … Facebook/ Alessia Piperno … die ganze Welt. Dieses Bild stammt aus Pakistan. Facebook/ Alessia Piperno

Darum gehts Im Zusammenhang mit den Unruhen im Iran wurden mehrere ausländische Staatsangehörige verhaftet.

Darunter ist auch Reisebloggerin Alessia Piperno (30), die seit fast sieben Jahren auf Reisen ist.

Ihre Eltern in Rom sind sehr besorgt, weil sie kaum Informationen über ihre Verhaftung haben.

Als sie 24 Jahre alt war, hielt sie nichts mehr in Italien: Die Römerin Alessia Piperno beschloss, die Welt kennenzulernen, und zog los. «Sie ist eine einsame Reisende, sie reist um die Welt, um die Bräuche und Traditionen der Völker kennenzulernen», sagt ihr Vater. «Sie hat sich den Traditionen und in einigen Fällen auch den Verpflichtungen jedes Landes, das sie besucht hat, immer angepasst und diese respektiert.»

Nun nahm ihr Reise-Leben nach bald sieben Jahren «on the road» zumindest vorerst ein abruptes Ende: An ihrem 30. Geburtstag wurde sie zusammen mit mehreren anderen Ausländern festgenommen – warum genau, weiss auch das italienische Aussenministerium nicht. Amnesty International hatte die Verhaftung von neun Ausländerinnen und Ausländer am Dienstag, dem 28. September am Mittwoch vermeldet. Möglicherweise stehen diese in Zusammenhang mit den landesweiten Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die von der iranischen Sittenpolizei verhaftet worden war.

Gemäss Alessias Vater und Aussagen von ihr selbst hatte sie aber bloss ihren Geburtstag feiern wollen. Ihre Freunde hatten offenbar ein gemeinsames Picknick vorbereitet, berichtet der «Quotidiano».

Alessia: «Ich bin jetzt auch ein Teil davon»

Erst am Sonntag erfuhr ihr Vater von der Verhaftung seiner Tochter: Alessia erzählte ihm am Telefon weinend davon. Die junge Frau hatte in einem ihrer letzten Posts, den sie auf Instagram veröffentlichte, ihre Angst und Besorgnis über das, was im Iran passiert, zum Ausdruck gebracht, jedoch betont, dass sie im Moment nicht gehen könne. « Ich tue es nicht, um dem Schicksal zu trotzen, sondern weil auch ich jetzt ein Teil davon bin», schrieb sie vergangene Woche auf ihrem Insta-Profil. Eigentlich hatte sie nach Pakistan weiterreisen wollen.

Wo sich Alessia derzeit befindet und was ihr genau vorgeworfen wird, weiss ihr Vater nicht: Seit gestern Sonntag gab es keinen Kontakt mehr. In der Familienbuchhandlung Di Libro in Libro im Stadtteil Tuscolano in Rom herrscht grosse Sorge um die junge Globetrotterin. Der Iran beschuldigt ausländische Kräfte

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen