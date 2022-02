Schweizer Tourismus – Reisebranche erwartet wegen Ukraine-Konflikt weniger russische Touristen

1 / 8 Die Massnahmen gegen Corona sind weg. Jetzt melden die Hotels wieder 25 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr. 20min/Barbara Scherer Im nächsten Jahr könnte die Tourismusbranche wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen 20min/Simon Glauser Bis die Touris aus Fernmärkten wie China wieder in grosser Zahl zurückkehren, dürfte es aber noch bis 2025 dauern. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Schweiz Tourismus informiert über den aktuellen Verlauf des Wintergeschäfts.

Die meisten Corona-Massnahmen sind gefallen, nun könnten die ausländischen Touristen zurückkehren.

Bis die Ferntouristen aus Übersee wieder in gleicher Zahl wie vor der Krise kommen, dürfte es aber noch ein paar Jahre dauern.

Mitte Februar hat der Bundesrat fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. In Restaurants oder Hotels gilt seither keine Maskenpflicht mehr. Auch die Kapazitätsbeschränkungen in den Seilbahnen wurde aufgehoben. Zudem braucht es keinen Impf-, Genesungs- oder negativen Test-Nachweis bei der Einreise in die Schweiz.

Das ist eine grosse Erleichterung für den Tourismus. Denn jetzt können die ausländischen Gäste zurückkehren. Schweiz Tourismus erwartet entsprechend einen grossen Zuwachs für dieses Jahr. Hotels melden 25 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr.

Im nächsten Jahr könnte die Tourismusbranche wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen. Dies teilte der Branchenverband Schweiz Tourismus an einer Medienkonferenz am Donnerstagmorgen mit.

«Ukraine-Krise dämpft die Freude» Die Ukraine-Krise wirkt sich auch auf den Schweizer Tourismus aus. «Es ist eine tragische Situation und dämpft die Freude», sagt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus. Die jährlich rund 360'000 Logiernächte von Touristen aus Russland seien nicht unwichtig und in der Grössenordnung von Taiwan. Nydegger rechnet nun mit einem Rückgang der Touris aus Russland. Noch grösser wäre der Rückgang aber, wenn Menschen aus Übersee sich wegen des Konflikts nicht mehr nach Europa trauen. Ausserdem sorgt der Konflikt für steigende Ölpreise und damit auch teurere Flüge, was sich ebenfalls negativ auf den Tourismus auswirken könnte.

Bis die Touris aus den Fernmärkten wie China wieder in grosser Zahl zurückkehren, dürfte es aber noch bis 2025 dauern. Hier bleiben die Zahlen auch dieses Jahr rot. 2023 könnten knapp 70 Prozent der Zahlen mit Ferntouristen von 2019 erreicht werden.

Wintergeschäft zog wieder an

In vergangenen Jahr war für die Tourismus-Branche noch Krise. Die Verluste vor allem aus Übersee wogen schwer. 80 Prozent weniger Ferntouristen übernachteten 2021 in der Schweiz. So gab es trotz Allzeitrekords an Schweizer Gästen ein Minus von 25 Prozent.

Positiver war das Jahresende mit dem Wintergeschäft. Sehr gute Schnee- und Wetterbedingungen in den letzten Wochen sorgten für nach wie vor viele treue Einheimische und endlich wieder auch Gäste aus Europa, sagt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus.

Ein grosses Problem für die Branche ist der Fachkräftemangel, wie Andreas Züllig, Präsident von Hotelleriesuisse, sagte. Die Branche sei aber an Lösungen dran. So gibt es etwa ein Projekt für Quereinsteiger in die Hotellerie. Auf 30 Stellen haben sich über 300 Personen beworben, sagt Züllig. Darunter waren Leute aus allen möglichen Berufen, auch Juristen, die mehr Kontakt mit Menschen haben möchten.